Darts-WM: Gary Anderson und Peter Wright erreichen Achtelfinale - letzter Deutscher raus

Der zweimalige Darts-Weltmeister Gary Anderson hat am Montagabend mit viel Mühe das Achtelfinale der Darts-WM erreicht. Der Champion von 2015 und 2016 aus Schottland drehte einen 1:3-Satzrückstand und setzte sich noch mit 4:3 gegen den Engländer Ryan Searle durch. In der Runde der besten 16 trifft Anderson am Samstag im Alaxandra Palace auf Nathan Aspinall aus England.

Auch Darts-Paradiesvogel Peter Wright hatte viel Mühe mit seinem Drittrunden-Gegner Seigo Asada. Gegen den Japaner mühte sich der Schotte zu einem 4:2-Erfolg. Zuvor gab es bereits eine kleine Überraschung: Der Holländer Jeffrey de Zwaan setzte sich knapp mit 4:3 gegen den Briten Dave Chisnall durch.

Alle Sieger der PDC Darts-WM Phil Taylor: 14 Titel bei der PDC Darts-WM (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013) ©

Schon am Nachmittag kam Adrian nach einer Aufholjagd im britischen Duell gegen Darren Webster zu einem knappen 4:3-Erfolg. Dabei lag Webster schon mit zwei Sätzen vorn und hatte im sechsten Satz Pech, als er mit dem letzten Pfeil an einem sogenannten Nine-Darter scheiterte - also der Chance, die 501 Punkte mit nur neun Pfeilen zu schaffen. Auch einen Matchdart konnte der 51-Jährige nicht verwerten. So holte sich Lewis noch den sechsten Durchgang und präsentierte sich auch im abschließenden Satz in den entscheidenden Momenten sehr treffsicher.

Die Darts-WM in London ist für die deutschen Profis dagegen endgültig vorbei. Debütant Nico Kurz schied am Montag in der dritten Runde als letzter Teilnehmer aus. Der Hanauer verlor zu Beginn der Nachmittagssession im Alexandra Palace gegen Englands Luke Humphries mit 2:4. Zuvor hatte Kurz, der noch ohne Spitzname antritt, die Engländer James Wilson und Joe Cullen besiegt. Nach dem Aus von Max Hopp (3. Runde) und Gabriel Clemens (1. Runde) hat nun auch Kurz den Sprung in das nach Weihnachten beginnende Achtelfinale verpasst. In der Geschichte des Turniers war noch immer kein Deutscher in der Runde der letzten 16.