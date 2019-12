Darts-WM: Favorit Gerwyn Price wendet frühes Aus gerade noch ab

Favorit Gerwyn Price hat ein Zweitrunden-Aus bei der Darts-WM in London gerade noch abgewendet. „The Iceman“ setzte sich am Donnerstagabend mit 3:2 gegen den Iren William O'Connor durch, nachdem er bereits mit 1:2-Sets zurückgelegen hatte. Für den Waliser war es das erste Match des Turniers, nachdem er in Runde eins ein Freilos hatte. Vor dem früheren Rugby-Spieler Price waren mit Rob Cross und Vorjahresfinalist Michael Smith (beide England) schon zwei Titelanwärter ausgeschieden.