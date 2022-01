Darts-WM kompakt: Price-Bezwinger Smith zieht ins Finale ein – Wright gewinnt Krimi gegen Anderson

Michael Smith hat nach einer starken Vorstellung das Finale der Darts-WM erreicht. Der Engländer, der am Vortag Weltmeister Gerwyn Price aus dem Turnier beförderte, setzte sich am Sonntag gegen James Wade durch. Im Endspiel trifft er nun auf Peter Wright, der gegen seinen Landsmann Gary Anderson in einem packenden Halbfinale gewann.