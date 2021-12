Darts-WM kompakt: Titelverteidiger Price müht sich in Runde zwei - Lewis sorgt für Weltmeister-Duell  

Titelverteidiger Gerwyn Price hat bei der Darts-WM in London ein heikles Auftaktmatch überstanden und darf nun bis nach den Weihnachtsfeiertagen pausieren. Der 36 Jahre alte Waliser besiegte den Engländer Ritchie Edhouse am Mittwochabend mühevoll mit 3:1 und steht damit in der Runde der letzten 32. Dabei hatte Price direkt den ersten Satz verloren und auch in den Sätzen zwei und drei einige kritische Situationen überstanden. Erst als er den dritten Satz über einen Treffer auf Bulls-Eye entschied, war die Partie entschieden. Anzeige

Bei der Rückkehr der Fans in den Alexandra Palace hatte Price massiv mit dem Publikum zu kämpfen. Schon bei seinem Einlauf war "The Iceman", wie Price genannt wird, ausgebuht worden. Dies setzte sich im Spielverlauf fort. Bei wichtigen verwandelten Würfen baute sich Price vor dem Publikum auf und jubelte extralaut. Auf wen der Weltranglistenerste in der dritten Runde trifft, ist noch offen. Eine mögliche Gegnerin ist auch die Engländerin Fallon Sherrock.

Weltmeister-Duell in Runde zwei Für ein frühes Turnier-Highlight sorgte der Engländer Adrian Lewis, der das Duell der ehemaligen Weltmeister perfekt gemacht hat. "Jackpot", wie der Champion von 2011 und 2012 genannt wird, besiegte am Mittwoch den Kanadier Matt Campbell mit 3:1 und erfüllte damit die Pflicht in der ersten Runde. Am Donnerstagabend (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) kommt es damit zum Aufeinandertreffen der ehemaligen Champions zwischen Lewis und dem Schotten Gary Anderson. 2011 und 2016 standen sich die beiden Darts-Profis bereits im WM-Finale gegenüber. Diesmal spielen sie bereits in der zweiten Runde gegeneinander.