Darts-WM kompakt: Schmutzler früh raus – Anderson gewinnt Weltmeister-Duell gegen Lewis

Der 16 Jahre junge Fabian Schmutzler hat sein Debüt bei der Darts-Weltmeisterschaft in London glatt verloren. "The Fabulous Fab", wie Schmutzler genannt wird, unterlag dem Engländer Ryan Meikle am Donnerstagabend deutlich mit 0:3. Damit verpasste Schmutzler auch den Rekord, als jüngster Teilnehmer bei der WM einen Einzelsieg einzufahren. Diese Bestmarke hält weiterhin sein Landsmann Max Hopp. Debütant Schmutzler wirkte nervös, leistete sich von Anfang an viele Fehler und agierte erst im letzten der drei Sätze auf Augenhöhe.

Der Engländer Meikle verdiente sich mit dem glatten Sieg ein Zweitrundenspiel gegen Schottlands Ex-Weltmeister Peter Wright, das am Freitagabend (23 Uhr/Sport1 und DAZN) stattfindet. Nach dem Aus von Schmutzler sind noch drei deutsche Spieler bei der WM dabei: der gesetzte Gabriel Clemens sowie Martin Schindler und Florian Hempel, die in der ersten Runde direkt gegeneinander spielen.

In der dritten Runde steht der Schotte Gary Anderson. Er entschied das Duell der ehemaligen Weltmeister gegen Engländer Adrian Lewis mit 3:1 für sich. In den Jahren 2011 und 2016 hatten die beiden Akteure das WM-Finale gegeneinander bestritten. Nun spielten sie bereits in der zweiten Runde. "The Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, wurde 2015 und 2016 WM-Gewinner und gilt als einer der Mitfavoriten des wichtigsten Turniers des Welt. Lewis ist als Weltmeister von 2011 und 2012 in der jüngeren Vergangenheit aus der absoluten Weltspitze herausgefallen.