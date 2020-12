Zweifacher Darts-Weltmeister Gary Anderson in Corona-Isolation - WM-Spielplan geändert

Eine Corona-Quarantäne des ehemaligen Weltmeisters Gary Anderson führt zu kurzfristigen Änderungen bei der Darts-WM in London. Der 49 Jahre alte Schotte befindet sich derzeit in Isolation, nachdem er Kontakt zu einer positiv auf das Virus getesteten Person hatte. Dies teilte der Weltverband PDC am Dienstag mit. Statt wie geplant am 20. Dezember soll "The Flying Scotsman" nun am 23. Dezember erstmals im Alexandra Palace antreten. Anzeige

Wird Anderson vor dem Turnier selbst positiv getestet, darf er nicht teilnehmen und muss von einem Nachrücker ersetzt werden. Der Weltmeister von 2015 und 2016 feiert am 22. Dezember seinen 50. Geburtstag. Aus deutscher Sicht geht es bereits am 16. Dezember los, wenn Maxi Hopp sein Erstrunden-Match spielt. Drei Tage später folgt mit Nico Kurz der zweite von drei deutschen Teilnehmern. Gabriel Clemens geht erstmals am 21. Dezember an den Start.