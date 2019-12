Schwere Arbeit für Michael van Gerwen: Titelverteidiger gewinnt Auftaktmatch bei Darts-WM gegen Jelle Klaasen

Das hatte sich Michael van Gerwen sicher einfacher vorgestellt. In seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM 2020 musste der Titelverteidiger schwere Arbeit verrichten, setzte sich letztlich aber mit 3:1 in den Sätzen gegen seinen holländischen Landsmann Jelle Klaasen durch und steht damit in der dritten Runde. Vor allem in der Anfangsphase hatte "Mighty Mike" gegen seinen Kontrahenten, der anfangs deutlich stärker aufspielte, große Probleme.