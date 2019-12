Auch nach Shitstorm: Darts-Experte Shumway bezeichnet Frauen-Plätze bei WM als "Zirkus"

Elmar Paulke macht den Check: So stehen die Chancen von van Gerwen, Hopp und Co. bei der Darts-WM

Wenn es der Darts-Verband PDC (Professional Darts Corporation) ernst meinte, dann würde er eine reine Frauen-Darts-WM in das Turnier integrieren, meinte Shumway. Die Japanerin Mikuru Suzuki verlor am Sonntag in der ersten Runde knapp mit 2:3 gegen Englands James Richardson, holte dabei in einer irren Aufholjagd fast einen 0:2-Rückstand auf. Am Dienstagabend startet mit der Britin Fallon Sherrock die zweite Frau ins Turnier.