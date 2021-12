Darts-WM-Titelverteidiger Price souverän weiter - "Bully Boy" ringt Mitfavorit Clayton nieder

Mit seinem bisher besten Auftritt hat Weltmeister Gerwyn Price das Viertelfinale der Darts-WM erreicht. Der 36 Jahre alte Waliser bezwang am späten Mittwochabend den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 4:1 und zeigte nach einem 0:1-Rückstand eine starke Leistung. Price hatte in den beiden vorherigen Partien gegen den Engländer Ritchie Edhouse (3:1) und Belgiens Kim Huybrechts (4:3) einige Probleme und agierte nun erstmals souverän und dominant.

Price hatte sich am Nachmittag wegen der zahlreichen Corona-Fälle bei der WM noch für einen Abbruch der Titelkämpfe ausgesprochen. "Das Turnier sollte verschoben werden", schrieb Price bei Instagram. Dies sei zwar wahrscheinlich nicht die beste Option, "aber eine Option, mit der ich einverstanden wäre". Die PDC hat bislang nichts in diese Richtung verlauten lassen.

Van Duijvenbode, der wegen seines Berufs auf einer Auberginen-Farm unter dem Spitznamen "Auberginen-König" bekannt ist, verpasste es, wie im Vorjahr ins Viertelfinale der WM einzuziehen. Der topgesetzte Price gilt als großer Turnierfavorit und bekommt es nun in der Runde der letzten Acht an Neujahr mit Michael Smith (England) zu tun.

Der "Bully Boy" setzte sich im letzten Match der Abendsession in einem packenden Match mit 4:3 gegen Jonny Clayton (Wales) durch und darf auf sein zweites Finale nach 2019 hoffen. Clayton, der in der dritten Runde den deutschen Profi Gabriel Clemens bezwungen hatte, galt als einer der Top-Favoriten auf den Titel. Schließlich gewann er in diesem Jahr vier Major-Turniere.