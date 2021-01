Darts-WM: Van Gerwen nach Debakel gegen Chisnall im Viertelfinale draußen - Price weiter

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM in London die deutlichste WM-Niederlage in seiner Karriere hinnehmen müssen und ist überraschend schon im Viertelfinale ausgeschieden. „Mighty Mike“, wie der Niederländer genannt wird, verlor am Freitagabend mit 0:5 gegen den Engländer Dave Chisnall und geht bei der Jagd nach seinem vierten WM-Titel wie im Vorjahr leer aus. Van Gerwen war von Beginn an im Rückstand und wurde von „Chizzy“, der erstmals im Halbfinale steht, klar dominiert.

