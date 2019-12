Darts-WM: Michael van Gerwen locker im Viertelfinale – Gary Anderson überraschend raus

An Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London weiterhin nicht zu rütteln. Der Titelverteidiger ist gegen Stephan Bunting in souveräner Manier ins Viertelfinale eingezogen, er fegte mit einem glatten 4:0 über den chancenlosen Engländer hinweg. Van Gerwen bleibt damit der große Favorit auf den Gesamtsieg. Zuvor schieden mit Daryl Gurney (der SPORTBUZZER berichtete) und Doppelweltmeister Gary Anderson zwei weitere Kandidaten auf den Gesamtsieg am Freitag aus.