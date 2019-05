Darum geht es im Streit zwischen den Recken und Arena-Chef Günter Papenburg

Die Handballer planen mit einem Bundesliga-Etat von 6,5 Millionen Euro. Papenburg sagte zu: Sollten die Recken nicht ausreichend Einnahmen durch Heimspiele und Sponsoren generieren, schließt der Bauunternehmer die Lücke mit maximal einer Million Euro. Heißt: Haben die Recken nur 5,5 Millionen Euro erwirtschaftet, bezahlt Papenburg selbst oder treibt neue Sponsoren auf. So weit, so klar.

Nun ist es so, dass Papenburg aufgrund dieser Verpflichtungserklärung Einblicke in die Geschäftsberichte der Recken fordert. Auch, weil er die Rechtmäßigkeit einer Recken-Forderung anzweifelt. Die Handballer verlangen von Papenburg rund 400 000 Euro für die Saison 2017/2018, der Unternehmer vertritt hingegen die Meinung, dass die Recken den Etat auch ohne seine zugesagte Bürgschaft erwirtschaftet hätten. Klarheit würde einzig der Blick in die steuerrelevante Bilanz der Recken bringen, sagt Papenburg. Diese verweigere der Bundesligist aber. Papenburg müsse also auf die Unterlagen vertrauen, die die TSV Hannover-Burgdorf GmbH bislang offengelegt hat. Das macht er nicht.

Landgericht Verden empfiehlt außergerichtliche Einigung der Parteien

Vor dem Landgericht Verden kam es Anfang März zu einer mündlichen Verhandlung mit dem vorläufigen Ergebnis, dass die Parteien sich zunächst außergerichtlich einigen sollten. Auch empfiehlt das Landgericht das Zulassen der erbetenen Prüfungen der Unterlagen. Erfolgsaussicht auf eine Einigung: gleich null, zumal schon zuvor zwei Mediationsrunden – unter anderem moderiert von Kai Fischer, Geschäftsführer von Antenne Niedersachsen – scheiterten.