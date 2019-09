Darum könnte das 1:3 gegen Schalke für RB Leipzigs Entwicklung wichtig sein

RB Leipzigs Profis war die Enttäuschung über die 1:3-Niederlage gegen Schalke 04 am Samstagabend deutlich anzumerken. Yussuf Poulsen konstatierte gleich nach dem Spiel: "Es fühlt sich immer beschissen an, zu verlieren. Aber es ist so." Auch seine Teamkollegen Emil Forsberg ("Das war kein guter Tag von uns heute.") und Willi Orban („Klar, ist das ärgerlich und tut jetzt auch ein bisschen weh.") wirkten geknickt. Der Frust ist nachzuvollziehen, waren es die Roten Bullen nach sieben Pflichtspielen ohne Niederlage doch gar nicht mehr gewohnt, sich einem Gegner geschlagen zu geben. Zumal die erste Pleite unter Trainer Julian Nagelsmann am Ende trotz Schalkes unbestrittener Qualität deutlicher ausfiel, als man sie im Vorfeld hätte erahnen können.

Kein Rüffel von Nagelsmann

Der Coach wollte seinem Team ob der im Vergleich zu den vergangenen Wochen mäßigen Leistung dennoch keinen Vorwurf machen: "Ich gestehe meinen Jungs auch zu, dass nicht alle in jedem Spiel an ihre Topform kommen. Das ist eine junge Mannschaft. Da sind Schwankungen der Tagesform auch mal normal." Zumal ein Rüffel für Forsberg & Co. in Anbetracht deren selbstkritischer Analyse nach der Partie gar nicht nötig war. "Du musst mit voller Fokussierung da reingehen, um eine Chance zu haben, zu gewinnen. Das hat heute ein bisschen gefehlt", sagte der Schwede und erntete Zustimmung von Poulsen, der sich auch nicht an Diskussionen über den Elfmeter zum 0:2 beteiligen wollte: "Mit der Qualität von heute hätten wir trotzdem verloren. Auch wenn es den Strafstoß nicht gegeben hätte. Wir haben es nicht verdient, haben zu wenig investiert."

Die Reaktion der Spieler lässt darauf hoffen, dass die Niederlage – verlorene Punkte und Tabellenführung hin oder her – sich positiv auf die Entwicklung auswirkt. Statt die Pleite kleinzureden, von Ausrutschern und Ausreden zu fabulieren, wurden Fehler konkret angesprochen: Von falschen Entscheidungen in der Offensive, zu vielen Ballverlusten, fehlender Konsequenz in Zweikämpfen und vor dem Tor war da die Rede. Und auch Trainer Nagelsmann hielt sich ob der bevorstehenden Champions-League-Partie gegen Olympique Lyon am Mittwoch nicht lange mit Trauerbewältigung auf: "Schalke hat heute sehr gut gespielt und uns Fehler gezeigt, die wir der Mannschaft präsentieren werden, um uns zu entwickeln."

Niederlage als Brustlöser?

Schlussendlich ließ sich zwischen den Zeilen sogar so etwas wie Erleichterung über die Pleite, die laut Kapitän Orban irgendwann ohnehin kommen musste, herauslesen. Die Serie ohne Niederlage hatte in den vergangenen Wochen beängstigende Züge angenommen und der Start unter Nagelsmann war, auch wenn der Coach immer wieder darauf hingewiesen hatte, dass längst nicht alles perfekt ist, problemloser verlaufen, als man es hätte erwarten können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass die sich aneinanderreihenden Erfolge, die dauernden Fragen nach der Meisterschaft und der Tabellenführung den Druck auf die Mannschaft zuletzt erhöht hatten. Gegen Schalke wirkte sie längst nicht so befreit, so fokussiert und sicher wie in den vergangenen Wochen. Nun bleibt abzuwarten ob der gelöschte Nimbus der Unbesiegbarkeit einen Knacks nach sich zieht oder als Brustlöser wirkt.

Die Bedingungen scheinen zumindest nicht schlecht, wenn man den Worten der Spieler Glauben schenkt: "Wir wussten, dass es in den letzten Spielen teilweise sehr eng war und wir in einzelnen Situationen zu unseren Gunsten gelaufen ist. Klar, ist das ein kleiner Rückschlag und du willst das herauszögern Aber es sensibilisiert auch dafür, dass wir die Basics bringen müssen. Daraus müssen wir lernen. Wir sind eine junge Mannschaft. Das Schöne ist, dass wir schon nächste Woche die Möglichkeit haben, es besser zu machen“, sagte Orban. Auch Forsberg und Poulsen versuchten den Fokus direkt nach dem Spiel auf die nächsten Aufgaben zu richten. Lang müssen sie bekanntlich nicht warten, um die Vorsätze der ersten Saisonniederlage in die Tat umzusetzen. Am Sonntag hat das Team zunächst einen freien Tag, bevor am Montag bereits die Vorbereitung auf das erste Königsklassen-Heimspiel der Saison gegen Lyon beginnt.

