Darum nahm Sascha Stegemann den Elfmeter für den FC Bayern zurück

Leipzig. Lucas Hernandez stürmte auf der linken Seite in den Strafraum der Leipziger. Marcel Sabitzer versuchte den Schuss des Bayernspieler zu blocken, kam dafür aber eine Augenblick zu spät. Sabitzer stoppte ab und stand schlichtweg nur noch ihm Weg. Hernandez zog voll durch, traf den RB -Spieler am Schienbein und ging zu Boden. Videoassistent Tobias Reichel sah sich die Szene in Köln noch einmal an und gab Stegemann ein Zeichen. Nach abermaligen Videostudium nun durch den Referee selbst, pfiff er den Strafstoß zurück und rund 38.000 Heimfans jubelten.

Stegemann hatte weitere knifflige Situationen zu meistern und lag zumeist richtig. In der 45. Minute folgte ein erneuter Pfiff des Schiedsrichters. Nun gab er Strafstoß für Leipzig und wieder war Hernandez beteiligt. Der Franzose fällte Yussuf Poulsen in der Box. Stegemann sanktionierte aber nicht einen Zupfer an der Schulter. Hernandez traf Poulsen auch am Fuß und brachte ihn so zu Fall.