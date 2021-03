Darum will Gifhorns Box-Ass Bier Teilzeit-Hannoveraner werden

Zum Auftakt bezwang Bier den Niederländer Tony Jas , einen Tag später ging das Duell mit Deniel Krotter (Schwerin) knapp verloren, in beiden Fights war die Punktwertung entscheidend. "Ich fand es gut, dass ich gleich zwei Kämpfe hatte, aber es war in der kurzen Zeit auch sehr anstrengend", so Bier. Mit dem Köln-Trip ist der 21-Jährige "nicht so zufrieden, aber auch nicht enttäuscht. Da war noch Luft nach oben."

Erst kam lange nichts, dann musste Nick Bier gleich bei zwei Fights in zwei Tagen ran: Der Weltergewichts-Boxer des BC Gifhorn hatte über ein Jahr warten müssen, ehe er wieder unter Wettbewerbsbedingungen in den Ring steigen konnte, beim Cologne Boxing World Cup gab's nach einem Sieg und einer Niederlage Bronze - und die Erkenntnis: Es ist noch Luft nach oben da.

Nach der lange Pause war das allerdings auch kein Wunder. "Kondition und das Gefühl für die Distanz waren noch nicht da, wo sie sein sollten", so Bier. "Das ist aber normal." Trotz des Lockdowns musste der Gifhorner nicht allein zu Hause trainieren, "ich habe eine Trainings-Genehmigung, weil ich in der Nationalmannschaft bin", erklärt der Weltergewichtler, der so immerhin mit Coach Vitali Boot arbeiten konnte.

In den kommenden Wochen soll ebenfalls das Training im Vordergrund stehen. "Turniere sind erstmal nicht zu erwarten, also ist dafür viel Zeit", so Bier. Aktuell stehe noch das Go der Sportförderung von Arbeitgeber Volkswagen aus, mit dem Bier dann zwei Tage die Woche am Olympiastützpunkt in Hannover trainieren kann. "Da würde ich übernachten, wäre Dienstags und Freitags dort", erklärt Bier, der darauf hofft Teilzeit-Hannoveraner zu werden: "Es sieht ganz gut aus, dass das klappen wird."