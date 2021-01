Darum ging es wirklich im Zoff nach Schlusspfiff: 96-Manager Zuber will KSC-Stürmer Hofmann holen

Es kam zu einer Schubserei, Zuber schlug Gondorf gegen die Schulter, 96-Verteidiger Baris Basdas ging dazwischen und stoppte das Handgemenge. Was war denn da los? Nehmen wir erst mal die offizielle Version.

Das sieht man selten. Nach dem Abpfiff des hitzigen Spiels in Karlsruhe rangelte der Sportchef von Hannover 96 auf dem Platz mit dem Karlsruher Kapitän. Gerhard Zuber gegen Jerome Gondorf – es ging fast genauso körperlich zu wie in den 90 intensiven und umkämpften Minuten zuvor.

Der 96-Sportchef gab sich am Tag danach wieder entspannt. Zuber erklärte, Gondorf sei nachher zu ihm in die Kabine gekommen und habe sich entschuldigt. Die Streithähne sollen sich die Hand gegeben haben. Schnee von gestern also angeblich.

Das ist kein guter Stil und verunsichert natürlich den Spieler – tatsächlich wirkte Hofmann nach der Partie seltsam in sich gekehrt. In der Partie hatte er zuvor eine Großchance zum 2:0 vergeben – ungewöhnlich für ihn.

Die echte Zoffversion geht nach SPORTBUZZER -Infos so: Gondorf hat mitbekommen, dass Zuber seinen Mitspieler Philipp Hofmann angesprochen hat. 96 will den Karlsruher Topstürmer für die nächste Saison verpflichten – zumindest hat Zuber das Interesse bekundet und die Chancen ausgelotet. Gondorf rastete aus, weil Zuber das zwar nicht erst im Stadion, aber eben VOR dem Spiel gemacht hat.

Erneuter Ärger für den 96-Manager

Für Zuber wiederholt sich damit der Ärger mit gegnerischen Vereinen. Vor dem 2:1-Sieg in Darmstadt am 10. Januar hatte sich Darmstadts Manager Carsten Wehlmann ebenfalls auf dem Platz mit dem 96-Sportchef angelegt. Grund: Wehlmann beklagte sich, dass 96 vor der Partie das Interesse an Darmstadts Stürmer Serdar Dursun öffentlich gemacht hatte.

Darüber schimpfte nach der Niederlage auch Darmstadts Trainer. Es sei „mehr als unglücklich, so was vor dem Spiel nach außen zu transportieren“, ärgerte sich Markus Anfang. Dursun spielte schwach und muss trotzdem in Darmstadt bleiben. Ob Hofmann zur nächsten Saison zu 96 kommt, bleibt abzuwarten.