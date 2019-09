Trotz Tabellenführung: Recken-Trainer Ortega warnt vor Stuttgarts "Hühnerhaufen"

„Mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Weiter gut Handball spielen.“ Dann wird es schon klappen mit dem sechsten Sieg am Stück in der Bundesliga und dem Startrekord für die TSV Hannover-Burgdorf. So sieht das Recken-Trainer Carlos Ortega vor der Partie am Donnerstag um 19 Uhr beim sieglosen TVB Stuttgart in der Porsche-Arena. Die Schwaben hält Ortega für gefährlich: „Sie müssen jetzt reagieren auf ihren schlechten Start. Das macht die Aufgabe für uns schwerer.“