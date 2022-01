Das 96-Problem: Der zähe Abschied von Twumasi

Wie kann Hannover 96 trennen, was längst nicht mehr zusammengehört? Patrick Twumasi und 96 gehen jetzt schon getrennte Wege. Vom Training mit den Profis wurde der Ghanaer ausgeschlossen, Twumasi entschied sich gegen das Angebot, mit 96-Fitmacher Felix Sunkel zu trainieren. Er bevorzugt einen eigenen Coach. Zudem fragte Twumasi am Dienstag über Instagram „die Medienleute des Klubs, wie lange sie die Öffentlichkeit und die wahren Fans über mich belügen wollen“. „Er verbessert dadurch seine Situation natürlich nicht“, sagte 96-Manager Marcus Mann gestern.

Anzeige

Ob es eine interne Strafe wegen der Instagram-Botschaft in englischer Sprache geben wird, ließ Mann offen. „Wir waren nicht direkt angesprochen“, findet der Manager, „wir sehen das entspannt, aber werden das intern besprechen.“ Dass Twumasi nicht mit den Profis trainiert, wird auch so bleiben. Der Rekordtransfer von vor der Saison 2020/2021 (800 000 Euro) wollte „auf eigenen Wunsch“ (Mann) keinen 96-Trainer an der Seite haben, der ihn fit hält. „Die Entscheidung, dass er nicht mittrainiert, kam natürlich von uns“, so Mann.