Das Aus für den Pokal: So finden es die heimischen Handball-Trainer

Freudetrunken den Pokal in die Höhe stemmen, sich einen Platz in den Geschichtsbüchern des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) sichern - all das wird es nicht mehr geben. Allerdings in diesem Falle nicht wegen Corona. Weil der Cup schon längst mehr Belastung als Freude war, sich die Lust der Vereine an der Teilnahme in Grenzen hielt. Jetzt hat der HVN die Pokalwettbewerbe mit Beginn der Spielzeit 2021/22 komplett abgeschafft. Der Sportbuzzer hat bei den heimischen Oberliga-Trainern nachgefragt, was sie von der Entscheidung halten. Zuletzt hatten der MTV Vorsfelde, der VfB Fallersleben und der VfL Wolfsburg auf einen Pokal-Start verzichtet.