"Alles drin, was man sich wünscht": So verrückt war das beste Derby aller Zeiten

Das Spiel war schon 30 Minuten beendet. Mit seinen Mannschaftkollegen, darunter Danny Reiss und Robin Ringe mit schwarzer Perücke, hatte Björn Bombis schon längst die Feierlichkeiten vor den eigenen Fans beendet – da ging der Kapitän der Hannover Scorpions nochmal an die Eisfläche und blickte in das leere Stadion am Pferdeturm. Und schüttelte ungläubig den Kopf. „Das war heute ein Klassiker, über den man noch lange reden wird“, sagte Bombis. Mit seinem Team hatte er in der Oberliga das Derby bei den Hannover Indians mit 8:6 gewonnen.

Zwar gab es mit der Verletzung von Indians-Stürmer Igor Bacek auch eine Negativaspekt. Dennoch: Das Spiel vom Sonntag war das beste Derby aller Zeiten. Seit 2013 treffen Indians und Scorpions gemeinsam in der Oberliga in Punktspielen aufeinander. Immer wieder sprachen Beteiligte oder Experten bei dramatischen Aufholjagden oder Entscheidungen in Verlängerung oder Penaltyschießen von „toller Werbung fürs hannoversche Eishockey“.

Alles nur dumpfe Phrasen, alles streichen. Das epische Duell vom 15. Dezember 2019 muss ab sofort als DAS Derby gelten, die Mutter aller Eishockey-Schlachten zwischen Indians und Scorpions.