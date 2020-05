Das Corona-Quiz - Teil II: Teste Dein Wissen rund um den Fußball von und mit RB Leipzig!

Leipzig. Zugegeben: Die Geschichte von RB Leipzig ist eine kurze. Denn so viele Jahre hat der 2009 gegründete Verein schlicht noch nicht auf dem Buckel. Die Erfolge waren dennoch zahlreich. Mehrere Aufstiege, die Etablierung in der Bundesliga, die Teilnahme am europäischen Wettbewerb: RB-Fans konnten in den vergangenen Jahren Einiges erleben. Es gibt also viele Fragen, die man rund um die Roten Bullen stellen kann. Wir haben 15 ausgewählt.