Das Dilemma mit Dauerpatient Jonathas: Verschenkt Hannover 96 den Brasilianer?

Oh, Johnny, geht das schon wieder los? Der 96-Stürmer Jonathas, von Kollegen Johnny genannt, ist schon wieder verletzt. Ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel setzt den Brasilianer außer Gefecht, ins Trainingslager nach Stegersbach reist er nicht mit. „Jonathas hat keine Chance, dass er in der Woche an den Ball kommt“, erläuterte der 96-Trainer. „Ich bin froh, dass wir das noch mal untersucht haben.“

Ohne die MRT-Untersuchung, so die Befürchtung Slomkas, hätte sich ein Athletiktrainer nur um den Brasilianer im Trainingslager kümmern müssen. „Dann wäre ein Mann gebunden gewesen.“ Statt einen Rehatrainer mehr mitzunehmen, lässt 96 den 30-Jährigen lieber in Hannover. Einen Nachrücker gibt es nicht. „Wir sind in der Offensive gut besetzt“, weiß Slomka. Auch das ein Zeichen.