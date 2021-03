Das Ende einer Ära: Trainer Schmidt verlässt Platendorf nach zwölf Jahren

Nach zwölf Jahren ist Schluss: Was im Sommer 2009 begann, endet im Sommer 2021 - Ralf Schmidt hört als Trainer von Fußball-Bezirksligist TuS Neudorf-Platendorf auf! Damit geht eine Ära im Verein vorüber - möglicherweise wackelt zusätzlich sogar die Zukunft der Erstvertretung in der Bezirksliga.

Wer auf Schmidt, den der TuS-Vorsitzende René Hagemann anlässlich Schmidts zehnjährigem Jubiläum als "Vereinslegende" bezeichnete , folgt, steht noch in den Sternen. "Wir haben ein paar Namen auf der Liste, aber die Gespräche kommen noch", sagt TuS-Spartenleiter Dennis Schön. "Ich hatte gehofft, dass es vielleicht noch ein Jahr dauert, bis Ralf aufhört, aber so überraschend kam die Entscheidung nicht. Er hatte schon in den Jahren zuvor darüber nachgedacht", so Schön weiter.

Ligenzugehörigkeit ungewiss

Der Verein wollte weitermachen, Schmidt nicht - "es war eine wunderschöne Zeit, deshalb fällt es mir auch nicht leicht. Ich habe viele Leute kennengelernt, viel erlebt." Wie den Aufstieg in die Landesliga, in der Schmidt mit dem TuS zwei Jahre lang spielte. Wie sich Schmidt verabschiedet, ob es mit einem Spiel auf dem Platz klappt oder nicht, ist durch die Corona-Lage ungewiss. Ob der Coach anschließend offen für ein neues Team wäre, kann Schmidt noch nicht sagen: "Mal sehen, was die Zukunft bringt."

Das gilt auch für das TuS-Team selbst. "Viele Spieler sind wegen Ralf da. Ich werde am Wochenende mit ihnen sprechen, um in Erfahrung zu bringen, wer bleibt und wer nicht", sagt Schön. "Wenn natürlich 18 Spieler gehen wollen, können wir die Erste nicht in der Bezirksliga melden. Wir müssen aber auch sehen, was für einen Trainer wir kriegen - daran hängen ja oft auch Spieler-Zusagen."