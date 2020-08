Das erste Testspiel für die 3. Liga: Dynamo Dresden unterliegt Hertha BSC II 2:3

Dresden. Nach fünf Tagen Training hat Dynamo Dresden sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison verloren. Gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC unterlag das Team von Trainer Markus Kauczinski am Sonntag im leeren Rudolf-Harbig-Stadion trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (1:1). Dabei boten die Gastgeber eine ordentliche erste Halbzeit, nach dem Seitenwechsel konnte die Heimmannschaft aber das Niveau nicht halten und brach am Ende noch ein.

Königsdörffer trifft früh zum 1:0

In einem 4-4-2-System gingen die Schwarz-Gelben die Aufgabe engagiert an und erarbeiteten sich einige Chancen. Gleich die erste führte zum Torferfolg: Diawusie nutzte seine Schnelligkeit, legte auf Ransford-Yeboah Königsdörffer ab, der zur Führung abstaubte (7.). Erneut Diawusie war es, der die nächste Gelegenheit einleitete, als er Kade bediente, der aber knapp verzog (10.). Königsdörffer kam dann nach einem Abwehrfehler der Gäste zum Abschluss, doch Hertha-Keeper Florian Palmowski war auf dem Posten (12.). Als es Diawusie selbst probierte, blieb der Gästetorwart wiederum Sieger (20.). Der Ex-Ingolstädter hätte in der 32. Minute erneut schießen können, zögerte aber. Tim Knipping köpfte einen Eckball auf die Kiste, doch Palmowski parierte (33.).

Kauczinski wechselt zur Pause durch

Hertha glückt noch spät der Siegtreffer

Daferner hätte in der 67. Minute die Führung zurückerobern können, doch der Stürmer schoss haarscharf am langen Pfosten vorbei. Ansonsten boten beide Mannschaften viel Leerlauf, die hohen Temperaturen in der prallen Sonne forderten sichtlich ihren Tribut. Die Truppe von Trainer Andreas „Zecke“ Neuendorf zog dann aber noch einmal an und bei Bilal Cubukcus Lattenknaller (76.) hatten die Sachsen schon großes Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Hertha wirkte nun entschlossener, das Spiel noch für sich zu entscheiden. Nach einem leichten Ballverlust an der Außenlinie setzten die Berliner konsequent nach, spielten schnell in die Mitte und Einwechsler Maximilian Storm traf flach zum 3:2 für die Gäste (88.).