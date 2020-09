Das erste Titelchen: Recken gewinnen Testturnier in Wilhelmshaven

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf haben das Testturnier in Wilhelmshaven gewonnen. Im Finale setzten sie sich am Abend mit 34:32 nach Siebenmeterwerfen gegen den Bundesligakonkurrenten TBV Lemgo durch. Nach 60 Minuten hatte es 26:26 gestanden.

In Durchgang zwei holte sich Hannover mit dem 18:17 die Führung. Bis zum Ende ging es hin und her. Die Entscheidung fiel im Siebenmeterwerfen. Nach jeweils fünf Würfen gab es immer noch keine Entscheidung, erst nach weiteren fünf Würfen durften die Recken jubeln.

Die TSV hatte sich in der ersten Halbzeit zunächst schwergetan. 1:5 – „das war kein guter Start“, sagte Sportchef Sven-Sören Christophersen. Ortega stellte nach gut einer Viertelstunde auf eine offensivere Deckung um – mit Erfolg. Die nun viel besseren Recken kämpften sich bis zur Pause auf 12:13 ran.

Am Samstag hatten sie sich im Halbfinale vor mehr als 400 Zuschauern gegen Gastgeber Wilhelmshaven mit 33:24 (16:10) durchgesetzt, leistete sich dabei aber einige „Flüchtigkeitsfehler“, wie Christophersen zugab. Der Sieg war aber nie in Gefahr. Zweitligist Wilhelmshaven gewann gestern überraschend das Spiel um Platz drei mit 24:22 gegen Bundesligist GWD Minden, Burgdorfs Auftaktgegner in der Bundesliga.

Kastenings Europareise beendet

Ex-Recke Timo Kastening ist mit der MT Melsungen schon in der ersten Qualifikations-Runde zur European League gescheitert. Die Nordhessen, die das Startecht von den Recken geerbt hatten, unterlagen in Kassel dem dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg mit 24:26 und schieden nach dem 27:31 im Hinspiel aus. Beste Werfer für Melsungen waren Kastening und der zweite Ex-Recke, Kai Häfner, mit jeweils vier Toren.