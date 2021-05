"Das erwartet schwere Spiel": Stimmen zu Dynamo Dresdens 2:0-Sieg gegen Bischofswerda

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Sachsenpokal-Spiel

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Erst mal Kompliment an Bischofswerda. Sie haben uns das Leben wirklich schwer gemacht, mit viel Leidenschaft und Herzblut verteidigt, sich wirklich in jeden Ball rein geworfen, jeden Zweikampf mit einhundert Prozent bestritten. Wir haben in der ersten Halbzeit etwas viele Chancen verballert, würde ich sagen. Aber ich muss auch ein Kompliment an meine Spieler weitergeben, weil wir auch einige junge Spieler drin gehabt haben, teilweise aus der U17 und U19. Die haben sich sehr gut geschlagen." ©