Das ganz große Ding: TSV Barsinghausen ebnet Landesliga-Aufstieg 2015 auf spektakuläre Art

Marvin Körber hat in seinen 15 Jahren als Spieler bei den Männern des TSV Barsinghausen mit seinen Kollegen viele Erfolge feiern dürfen. Zweimal glückte der Landesliga-Aufstieg, 2017 gelang in der Halle der Sieg beim Sportbuzzer Masters. Doch das Spiel, das dem aktuellen Teammanager des Landesligisten am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist das Duell am 22. März 2015 gegen den FC Eldagsen. „Es war der 21. Spieltag in der Bezirksliga. Wir lagen auf Platz zwei, hatten neun Punkte Rückstand und zwei Spiele weniger als die Eldagser“, erinnert sich Körber. Im direkten Kräftemessen bewiesen die Deisterstädter ihre Titeltauglichkeit. „Wir haben auf unserem Kunstrasen gespielt und die Eldagser mit 7:1 abgefertigt“, sagt Körber. „Es war das beste Spiel, bei dem ich in meiner Karriere dabei sein durfte.“ Am Ende standen für die Barsinghäuser der Titelgewinn und das Ticket für die Landesliga.

Einen großen Anteil daran hatte der neue Coach Thorsten Kropp. Durch seine innovative Trainingsgestaltung und seine Art der Mannschaftsführung überzeugte er seine Akteure schnell. So auch am besagten 22. März. „Der Coach hat uns extrem offensiv eingestellt und mit André Brockmann einen gelernten Defensivspieler als Zehner spielen lassen.“ Seine Hauptaufgabe sei gewesen, den überragenden FCE-Spielmacher André Gehrke in Manndeckung zu nehmen. Dieser Kniff erwies sich als genialer Schachzug, denn der zentrale Gästekicker fand nie zu seinem Rhythmus. „Wir dagegen schon. Wir waren heiß und motiviert. Und nach dem Führungstor in der elften Minute haben wir uns in einen Rausch gespielt“, sagt Körber, „wir haben Eldagsen in allen Belangen überrollt.“