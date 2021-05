"Das geht nicht!" Bayern-Legende Carsten Jancker meckert wegen Haaland-Auszeichnung

Er schoss in dieser Bundesliga-Saison 14 Tore weniger als Robert Lewandowski - und trotzdem landete Erling Haaland bei einem Fan-Voting am Ende vor dem Super-Stürmer des FC Bayern München. Am Montag gab Haalands Klub Borussia Dortmund bekannt, dass der Norweger bei der von der DFL und Videospiele-Hersteller EA Sports organisierten Wahl zum "Team of the Season" zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt wurde. Dieses Ergebnis hat bei einer Bayern-Legende nun für Kopfschütteln gesorgt: Ex-Stürmer Carsten Jancker kann die Wahl nicht nachvollziehen, wie er im Gespräch mit der Bild im Podcast "Bayern Insider" deutlich machte. "Das geht nicht", sagte der Vize-Weltmeister von 2002 und wiederholte. "Das geht meiner Meinung nach nicht."

