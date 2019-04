Das globale Tischtennis-Herz schlägt in Leipzig

Leipzig. Der Tischtennis-Weltverband hat 226 Mitgliedsverbände in allen Ländern der Erde und verbindet Spieler auf sechs Kontinenten miteinander. Er gehört damit zu den größten der Welt und bringt mit dieser Sportart bereits seit Jahrzehnten soziale Projekte auch in die ärmsten Regionen. „Das ist schon erstaunlich: Tischtennis ist in deutlich mehr Ländern verbreitet als die Fifa oder Coca-Cola“, sagt Christian Klas, Präsident des Leipziger Damen-Zweitligisten Leutzscher Füchse, voller Stolz.

Seit wenigen Tagen schlägt das globale Tischtennis-Herz ganz besonders in Leipzig. Denn der Weltverband – die International Table Tennis Federation (ITTF) – hat eine Stiftung gegründet, um weitere Programme ins Leben rufen und unterstützen zu können. Als Standort hat sich die ITTF Leipzig ausgesucht. Hier soll in den kommenden Jahren Integration gefördert werden.

"Jeder Tisch ist ein Tischtennistisch"

Aus der Richard-Wagner-Straße agierend soll Tischtennis für den sozialen Wandel genutzt werden. Unter dem Motto „Tischtennis für alle, überall“ setzen sich der Weltverband um Präsident Thomas Weikert und Stiftungs-Geschäftsführer Leandro Olvech mit zahlreichen Projekten vor allem für die Schwächsten ein. Dass der ITTF-Chef aus dem hessischen Limburg stammt, sei in den Augen von Christian Klas für die Sachsenmetropole nicht unbedingt ein Vorteil gewesen. „Eigentlich war es fast kontraproduktiv. Denn wenn er einfach so eine Unter-Organisation in Deutschland ansiedelt, hätte das ein Geschmäckle.“ Dennoch ist nun erstmals ein wichtiges Gremium eines olympischen Weltverbandes in Leipzig ansässig.

Zur Übergabe der Anerkennungsurkunde bei der Landesdirektion durch die Stiftungsbeauftragte Sabine Brosowski kam der Geschäftsführer gerade aus Uganda angereist. Hier hatte Leandro Olvech am 6. April, dem Internationalen Tag des Sports und auch des Tischtennis, in Kampala in einem Slum an einer der fast 900 Aktionen teilgenommen, die zeitgleich in 107 Ländern stattfanden.

Wiebke Scheffler, Leandro Olvech und Sabine Brosowski bei der offiziellen Anerkennung der IITF Foundation als Stiftung. © Tilman Kortenhaus

Professionelle Ausrüstung war zum Beispiel in Uganda rar. Diese benötigt man aber auch nicht, wie Stiftungs-Managerin Wiebke Scheffler erklärt. „Jeder Tisch ist ein Tischtennistisch“, meint sie. Ob professionelle Netze angeklemmt werden oder zwei Flaschen mit einem Schal verbunden werden, sei dabei egal. Es gehe immer um die Interaktion und den Spaß.

Mit Tischtennis gegen Diskriminierung arbeiten

Auch das neue Logo der ITTF Foundation passt genau zu diesem Gedankengang. „Die offene Hand steht für Frieden. Keine Gefahr, keine Waffe kann darin gehalten werden. Außerdem zeigt es den ,Service’, also sowohl die Aufschlagtechnik als auch den Dienst, den wir bieten möchten“, erklärt Olvech die Hintergründe des Symbols. Perspektivisch wolle die Stiftung sich auch mit sozialen Projekten in Leipzig engagieren. Denkbar sei ein Doppel-Turnier, das Einheimische und Flüchtlinge zusammenbringt, oder eine von vielen Ideen, die bereits in anderen Teilen der Welt umgesetzt werden.

Eins der Programme heißt „Dream Building“ und unterstützt kreative Konzepte weltweit. So wird der Sport nach Kenia und Uganda gebracht, in den USA durch das Ballspiel gegen Diskriminierung gearbeitet und Menschen verschiedener Hautfarben zusammengebracht. Ein Projekt unterstützt Flüchtlinge in den Niederlanden, ein französisches Konzept setzt Tischtennis zur Gesundheitsförderung für Parkinson- und Alzheimerpatienten ein. „Wir wollen ein handelnder Akteur sein, nicht nur Geldgeber. Wir wollen dafür sorgen, dass die Projekte so gut wie möglich umgesetzt werden“, sagt Wiebke Scheffler.

Kooperation mit dem Internationalen Trainerkurs

Doch wie ist Leipzig zu dieser Ehre gekommen, Dreh- und Angelpunkt der Stiftung zu sein? „Ein ganz wesentlicher Aspekt ist der Internationale Trainerkurs“, meint Christian Klas, dessen Verein seit zehn Jahren eng mit dem ITK kooperiert. Dieser findet seit nunmehr 55 Jahren an der DHfK beziehungsweise der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni statt. Der Argentinier Leandro Olvech ist einer von 5400 Absolventen aus 146 Ländern. Wie so viele Absolventen hielt er Kontakt zu Leipzig, wurde hier sogar ansässig. „Er leistet für die Stiftung ein unglaubliches Pensum“, sagt Klas. Als der Füchse-Chef von Weltverbandsmitgliedern gefragt wurde, was denn für Leipzig spreche, zitierte er Lessing: „Willst du die Welt im Kleinen sehen, musst du nach Leipzig gehen.“ Für die Pleißestadt sprechen aber auch günstigere Mieten als beispielsweise am ITTF-Standort Lausanne.

Über die Entscheidung pro Leipzig freut sich auch Daniel Eckert-Lindhammer, Chef des Internationalen Trainerkurses. Im Gründungsprozess sei die ITK-Anschrift Jahnallee 59 die offizielle Stiftungsadresse gewesen. „Wir engagieren uns mit dem ITK seit Jahren für Sportentwicklung. Wir schulen nicht nur Menschen, die später als Trainer oder in Verbänden und Ministerien arbeiten“, sagte der 42-Jährige: „Uns geht es auch darum, dass mit Hilfe des Sports Themen wie Bildung oder Gesundheit in vielen Ländern in den Blickpunkt rücken.“

Klas findet die Entscheidung des Verbandes, nach Leipzig zu gehen, mutig. „Für mich ist das ein Riesending und ein Wahnsinns-Signal.“ Dieses würden andere Sportarten wahrnehmen. Ein bisschen Träumen muss erlaubt sein. Christian Klas meint: „Vielleicht wird auf diesem Weg der olympische Traum unserer Stadt doch noch Realität.“ Tilman Kortenhaus, Frank Schober

