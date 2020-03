"Das grenzte an Körperverletzung": VfL-Nachwuchs-Chef Thiam kritisiert Lübecks Härte

Torschütze Michele Rizzi nahm sein Team in die Pflicht: "In der zweiten Halbzeit hatten wir viel zu viele Spieler auf dem Platz, die nicht bei 100 Prozent waren, sich teilweise auch versteckt haben." Und der Routinier, der den VfL wieder als Kapitän aufs Feld geführt hatte, ergänzte: "Manche waren eine Halbzeit da, manche gar nicht. Deswegen verlieren wir das Spiel auch verdient."

Coach Ziehl sah "zu viele kleine Fehler" im Spiel seines Teams. "Wir haben in der zweiten Halbzeit zu wenig Fußball gespielt", sagte er - und kritisierte die Gangart des Gegners: "Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen über die Zweikampfhärte. Und es war Härte, es war keine Zweikampfstärke. Manche Aktionen von Lübeck waren einfach viel zu hart. In jeder gefährlichen Aktion, wenn wir mal ins gegnerische Drittel gekommen waren, haben sie Foul gespielt."

Ein Leidtragender der Lübecker Fouls war häufig Wolfsburgs Offensivmann Julian Justvan. Der VfL-Coach: "Gerade er wurde sehr oft attackiert. Dass er sich nicht verletzt hat, grenzt an ein Wunder." Thiam ging da noch weiter: "Was Lübeck gespielt hat, war alles andere als Fußball. Ziel war es nur, so viele Fouls wie möglich zu begehen. Das grenzte an Körperverletzung, was da zum Teil gemacht wurde."