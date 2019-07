Das haben Julian Nagelsmann und Markus Krösche mit RB Leipzig vor

Leipzig. Tag eins der neuen Zeitrechnung bei RB Leipzig: Am Montag haben sich der neue Sportdirektor Markus Krösche und Trainer Julian Nagelsmann vor Journalisten präsentiert und in teils launigen Antworten ihren Einstand bei ihrer ersten Pressekonferenz am Cottaweg gegeben. Anschließend zogen die beiden Verantwortlichen und die Berichterstatter weiter ins kleine Stadion auf dem Trainingsgelände für die erste Übungseinheit nach den Sommerferien.