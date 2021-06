Das Halbfinale soll es sein: Beach Unicorns spielen um deutsche Meisterschaft

So viel Strandgefühl mitnehmen wie möglich, nicht zuletzt darum geht es für die Beach Unicorns des MTV Herrenhausen. Dass es überhaupt eine Beachhandball-Saison geben kann, war aufgrund der Pandemie lange Zeit unsicher.

Anzeige

Deutsche Meisterschaft nach nur einem Turnier

Nach nur einem Turnier steht für die Unicorns am Wochenende in Düsseldorf schon die deutsche Meisterschaft an. „Ich sehe uns als Außenseiter“, sagt Trainer Dennis Glaser – wenngleich sein Team amtierender Vizemeister ist.