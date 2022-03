Training in Leipzig, die Gedanken in der Ukraine: "Du weißt nicht, welche Nachricht als nächstes kommt"

Leipzig. Es ist gerade drei Monate her, als Dmytro Ostapenko in Kiew mit DHfK-Wasserspringerin Johanna Krauß den größten Erfolg seiner Trainerkarriere feierte: Das Talent holte Junioren-WM-Gold in der Hauptstadt des Heimatlandes ihres Coaches. Ein Vierteljahr später ist nichts mehr wie es war. „Die moderne Sprunghalle ist noch unversehrt, steht aber leer. Das Leben in Kiew steht still“, sagt der 47-Jährige, dessen Handy seit Beginn des Putin-Krieges gegen die Ukraine vor zwei Wochen nicht stillsteht. Anzeige

Die Anfragen kommen Tag und Nacht

Auch während des einstündigen SPORTBUZZER-Gespräches erhält er vier Nachrichten. „Zwei wegen des Krieges und zwei wegen Wasserspringen. Das ist mal eine bessere Quote“, sagt der kleine Mann mit einem kurzen Lächeln, nachdem er zuvor mit den Tränen kämpfte, als er über das Schicksal seiner Landsleute berichtete. Tag und Nacht erhalte er Hilfsanfragen aus der Heimat. Meist von Wasserspringern und Trainern, aber auch von fremden Menschen, die über Umwege an seine Handynummer gelangt sind. Er schläft schlecht. „Das Handy ist immer heiß, du weißt nicht, welche Nachricht als nächstes kommt.“

Zwei Mal stand Ostapenko vergangene Woche an der ukrainisch-slowakischen Grenze. Einmal holte er seine Nichte und deren kleines Kind ab, schon auf der Rückreise erfuhr er, dass die ersten Springer der ukrainischen Nationalmannschaft unterwegs sind, darunter drei Junioren-Weltmeister. Die Geflüchteten seien extrem dankbar gewesen, dass sie kurz nach Mitternacht von Sonntag auf Montag von Leipziger Springer-Familien in Empfang genommen wurden und in einem Bett schlafen konnten. Ein Bett hätten sie zehn Tage lang nicht gehabt. „Sie haben die Nächte in Kellern verbracht und dann zwei Tage im Auto auf dem Weg zur Grenze.“

Ostapenko ist seit fünf Jahren Leipziger, er fühle sich wohl an der Pleiße. In diesen schwierigen Tagen freut er sich über die große Hilfsbereitschaft, gerade in seinem Umfeld. „Am ersten Tag des Krieges hat mich Bundestrainer Lutz Buschkow angerufen, dass er mir den Rücken freihält, wenn ich mich um meine Familie kümmern muss. Das war ein tolles Signal.“ Das Gleiche treffe auf seine Trainerkollegen zu. Auch sein Ex-Athlet Stephan Feck, Leipzigs bester Springer der vergangenen zehn Jahre, habe gleich Hilfe angeboten.

„Es ist sehr kompliziert“

Ein großes Lob hat er auch für seine Sportlerinnen und Sportler parat: „Sie sind selbstständiger geworden in den vergangenen Tagen und wissen, dass ich mich nicht rund um die Uhr ums Training kümmern kann, auch mal ans Telefon gehen muss.“ In den Momenten laufe das Training trotzdem wie am Schnürchen. Für Ostapenko bedeutet jedes Training in diesen Tagen auch Ablenkung vom Krieg in der Heimat. Er versucht, seine Arbeit so gut es geht fortzusetzen. Ein erfolgreicher Bundesstützpunkt Wasserspringen liege dem hiesigen Cheftrainer am Herzen. An den nächsten Wochenenden finden erstmals seit zwei Jahren deutsche Jugendmeisterschaften statt – in Leipzig und Halle. Die DHfK-Springer wollen sich national vorn einordnen.

Der Coach spricht lieber über Wasserspringen als über Politik. So halte er es auch mit russischen Freunden, die ebenfalls geschockt seien. „Es ist sehr kompliziert“, sagt er auf die Frage, warum Russland einen solchen Krieg vom Zaun breche und auch Wohnhäuser attackiere. Vieles hänge mit Propaganda zusammen. 2014, als der Krieg in der Ostukraine begann, habe er sich über russische und ukrainische Medien sowie die Deutsche Welle informiert. Die Kommentare hätten unterschiedlicher nicht ausfallen können.



Dmytros Frau ist bei ihm in Leipzig, der Großteil der Familie wolle in Dnipro bleiben, wo es derzeit noch ruhig sei. Hoffentlich ändert sich dieser Eindruck nicht mit der nächsten SMS.

