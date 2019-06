Die neue Saison wird am 26. Juli (Freitagabend) mit dem Duell der Bundesliga-Absteiger Stuttgart und Hannover eröffnet. Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen nimmt die DFL in der kommenden Woche vor. Der 1. FC Nürnberg startet mit einem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden, der Hamburger SV beginnt den zweiten Anlauf Richtung Aufstieg mit einem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Holstein Kiel startet mit einem Heimspiel gegen den SV Sandhausen, dann folgt das Gastspiel beim SV Darmstadt 98 und am dritten Spieltag gastiert Aufsteiger Karlsruher SC im Holstein-Stadion. Zum Nordduell zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV kommt es am 13. Spieltag, dem 10. November.