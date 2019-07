Das ist 96-Neuzugang Marvin Ducksch: Seine Karriere in Bildern

Diese Fußballprofi-Biographie hat es in sich: Die Farben stolzer sieben Vereine hat Marvin Ducksch bereits getragen. Lediglich in seiner Jugend blieb der heute 25-Jährige einem Verein, Borussia Dortmund, mehr als zwei Jahre treu.

Häufige Wechsel bedeuten jedoch nicht gleichzeitig Unzufriedenheit oder Ungenügen, sondern manchmal sogar das Gegenteil: So wurde der ehemalige Jugend-Nationalspieler beispielsweise in der Saison 2017/18 Torschützenkönig der zweiten Bundesliga und verhalf so Holstein Kiel in die Bundesliga-Relegation.