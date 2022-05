"Das ist inakzeptabel": Freiburg-Trainer Streich kritisiert Defensive nach CL-Patzer - Union im Freudentaumel

Die Spieler von Union Berlin streiften sich schnell ihre Europapokal-Shirts über und tanzten ausgelassen vor ihren mitgereisten Fans. "Wahnsinn", sagte der überglückliche Trainer Urs Fischer. "Außergewöhnliches" hätte seine Mannschaft geleistet. "Unfassbar, was wir hier als kleiner Verein Jahr für Jahr auf die Beine stellen" , schwärmte Torschütze Grischa Prömel am Sky-Mikrofon.

16 Punkte holten die formstarken Unioner nun aus den vergangenen sechs Liga-Partien. In der Tabelle liegen sie vor dem letzten Spieltag der Bundesliga auf Platz sechs. Schlechtestenfalls schließen sie die Saison als Siebter ab und spielen wieder in den Playoffs zur Conference League. Im letzten Heimspiel gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag könnten sie bei optimalem Verlauf sogar noch die Königsklasse erreichen. "Es liegt nicht an uns zu träumen, sondern zu liefern", sagte Coach Fischer mit Blick auf diese historische Chance. Eine überragende Saison der Berliner ist es aber so oder so schon.