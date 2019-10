Jüngster Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten: So tickt Leichtathletik-Star Niklas Kaul

Es war gegen zwei Uhr in der Nacht zu Freitag, als Niklas Kaul kurz die Spucke wegzubleiben schien. Er realisierte, dass sein großes Idol, der ehemalige Zehnkampf-Superstar Ashton Eaton, ihn fest im Blick hatte auf der Pressekonferenz nach dem WM-Triumph. „Seinetwegen bin ich hier“, sagte Kaul und zeigte auf Eaton.

Der ehemalige US-Superstar habe ihm beigebracht, wie man erfolgreich sein kann, sagte Kaul. Eaton ist einer von nur drei Zehnkämpfern, die je die 9000-Punkte-Marke geknackt haben, und gilt als einer der besten Athleten, die je diesen Sport ausgeübt haben. „Ashton hat mir viel darüber gesagt, wie ich mich am besten im Wettkampf konzentriere. Er hat mir gesagt, ich soll mich nicht stressen“, erklärte Kaul.

Diese Begegnung fand im Frühjahr 2016 im amerikanischen Eugene statt. Eaton hatte damals talentierte Nachwuchs-Athleten zu sich eingeladen, um mit ihm zu trainieren. An Kaul kann er sich noch gut erinnern, erzählte er später im Gespräch mit dem SPORTBUZZER. „Niklas war sehr nachdenklich und hat mir viele Fragen gestellt. Er hat alle Infos aufgesogen. Er hat den richtigen Kopf. Er hat starke Gegner und das stachelt an. Er kann definitiv eine Ära prägen“ sagte Eaton.

Dieser Eindruck eines bescheidenen und wissbegierigen jungen Athleten bestätigen auch seine Kollegen im deutschen Team. „Niklas ist schon sehr, sehr weit für sein Alter – auch im Kopf. Er weiß genau, was er will, wo er hin muss. Technisch ist er sehr stabil. Er ist sehr konstant“, sagte Kai Kazmirek, der den Wettkampf zwar zu Ende brachte, aber schon nach den 110 Meter Hürden zu Beginn des Donnerstags nicht mehr um Medaillen gekämpft hatte. Er hatte den Lauf frühzeitig beenden müssen.

Weltmeister Kaul bleibt bescheiden

Als Ausnahmetalent will sich Kaul aber nicht darstellen lassen. Bescheiden wie er ist, sagte er dem SPORTBUZZER vor der WM: „Ich halte nichts davon, Vergleiche zu anderen Athleten zu ziehen, die früher ähnliche Punktwerte vorweisen konnten. Für mich geht es darum, dass ich mich auch in den kommenden Jahren steigern kann. Das, was ich jetzt mache, ist schön. Aber damit gewinne ich keine großen Meisterschaften.“ Das hat sich inzwischen geändert. Kaul ist seit dem frühen Freitagmorgen Weltmeister 2019 – der jüngste der Geschichte und ganz nebenbei der erste gesamtdeutsche.

Auch das passt zu Kaul, dessen Eltern übrigens beide auch Leichtathleten waren. „Er ist bodenständig, überhaupt nicht abgehoben. Es gibt Kandidaten, die herumlaufen würden, und meinen, dass alles ihnen gehören würde. Das ist er nicht“, sagte Kazmirek. Und auch Kauls Zimmergenosse im Trainingslager in Belek und in Doha, Tim Nowak, stimmte in das Loblied mit ein. „Niklas ist ruhig und fokussiert, lässt sich nicht aus der Bahn bringen. Das ist unfassbar. Er ist jung und er macht das Ganze so, als wäre nichts“, sagte der Zehntplatzierte des Zehnkampfs von Doha.

Dabei ist Kaul nicht nur sportlich ganz weit vorn. Der 21-Jährige studiert in Mainz Sport und Physik auf Lehramt. Damit er auch was anderes getan hat, als nur Sport, betont er immer wieder. „Ich sehe die Uni als wichtigen Ausgleich, wenn es im Sport mal nicht so gut läuft“, sagte er einmal.

Das passt zu Kaul, der zwar ehrgeizig aber stets zurückhaltend daherkommt. Durch seine Erfolge in der Jugend hatte er bereits früh Sponsoren an der Hand, die ihm ermöglichten, den Sport auch professioneller auszuführen als manch andere in seinem Alter. „Ich hatte Glück, dass die Jugendwettbewerbe schon gut verlaufen sind“, sagte er im SPORTBUZZER-Interview und forderte: „Wer Medaillen haben will, muss auch auf junge Sportler setzen. Denn oftmals funktioniert die berufliche Karriere nicht neben dem Sport. Viele talentierte Leute gehen uns damit verloren.“

Teamkollege Tim Nowak: "Wir hatten eine Mega-Zeit"

Der 21-jährige Lehramtsstudent ist aber nicht nur ernst und erfolgsorientiert. „Wir haben aber auch enorm viel Spaß. Wir waren im Trainingslager und bei der WM in einem Zimmer. Wir hatten extrem viel Spaß. Es ist lustig-locker. Gegen ihn ist konkurrenzmäßig eh kein Kraut gewachsen. Wir hatten eine Mega-Zeit“, sagte sein Teamkollege Nowak.

Ach ja, und gefeiert wurde auch noch in der Nacht zu Freitag. „Wir haben einen Deal: Beim Sonnenaufgang im Whirlpool. Ob wir Bier in der Hand haben oder nichts mehr haben – das wird egal sein“, sagte Nowak. Das mit dem Alkohol sei ja schließlich nicht so einfach in Doha.

