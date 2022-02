"Das ist unbeschreiblich": Wendl und Arlt rasen mit Rekordfeuerwerk zu Rodel-Gold

In den Glasvitrinen in den Wohnzimmern von Tobias Wendl und Tobias Arlt wird es langsam eng. Dort bewahren die Rodeldoppelsitzer aus Berchtesgaden und Königssee ihre riesige Medaillensammlung auf – am Mittwochabend erfuhren sie sich das nächste Prachtexemplar, Olympiagold Nummer fünf. "Es kommt eine neue Glasvitrine", scherzte Arlt nach dem Sieg. "Das ist unbeschreiblich – nach dieser Saison, so ein Happy End", sagte Wendl. "Das war die schwierigste Medaille." Damit spielte er auf die Corona-Quarantäne von Arlt unter widrigsten Umständen beim Weltcup in Yanqing an, auch sportlich lief es anschließend nicht richtig rund, als Topfavoriten waren sie nicht nach China gereist. Anzeige

Diese Rolle hatten eher die Gesamtweltcupsieger Toni Eggert und Sascha Benecken inne, die nach Bronze in Pyeongchang nun auf ihrem "Hugo" getauften Rennschlitten Silber gewannen. "Wir sind heute sehr stark gefahren, haben sehr stark gekämpft, eigentlich das, was wir können, abgerufen. Natürlich würden wir am Start gerne ein bisschen schneller sein, aber das ist uns diese Woche aus uns nicht erklärlichen Gründen nicht gelungen", meinte Eggert. Das war bei den Konkurrenten anders, sagte Arlt: "Wir haben uns vom ersten Tag an hier wohlgefühlt, Spaß dran gehabt beim Rodeln, das ist ,glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg gewesen."

Rekordfeuerwerk im Eiskanal

Es wurde das erwartet enge Duell Bayern- gegen den Thüringen-Express – und es begann mit einem Rekordfeuerwerk. Zunächst verbesserte das lettische Brüderpaar Andris und Juris Sics den Streckenrekord von Eggert/Benecken, die ihrerseits direkt einen neuen Streckenrekord nachlegten. Das Duo Wendl/Arlt setzte dann noch einen drauf und verbesserte wiederum seinen eigenen Startrekord und anschließend auch noch die erst ein paar Minuten alte Bahnbestmarke der Dauerkonkurrenten um 0,045 Sekunden. Die Duos aus den anderen Nationen lagen da schon vergleichsweise weit zurück, die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller (+0,171) waren nach dem ersten Durchgang Dritte.



Im zweiten Durchgang änderte sich die Reihenfolge der Top Three nicht mehr, am Ende verdoppelten Wendl/Arlt den Vorsprung auf insgesamt 0,099 Sekunden. Danach kannte der Jubel kein Halten mehr, ein Großteil der deutschen Mannschaft lief den alten und neuen Olympiasiegern im Eiskanal entgegen. "Unser Gesamtpaket war heute pro Lauf fünf Hundertstel langsamer, aber ich glaube, man kann wirklich sagen, wir haben Silber gewonnen und nicht Gold verloren", sagte Sportsoldat Eggert, der eine eigene Flugschule führt. "Wir zwei werden wohl mal per Fuß den Olymp in Griechenland besteigen, dann stehen wir auch mal da oben", sagte Benecken. Sein Partner Eggert ergänzte: "Die Olympischen Spiele haben ihre eigenen Gesetze. Die zwei Jungs haben verdient gewonnen. Wir sind superglücklich, dass wir das versilbern durften. Es ist noch Luft nach oben."