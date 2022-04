"Das ist unfassbar bitter": Stimmen zu Dynamo Dresdens 1:1 gegen Regensburg

Dresden. Dynamo Dresden muss in die Abstiegsrelegation. Auch im Duell der beiden schwächsten Rückrundenteams gelang den Sachsen am Samstag nicht der erhoffte Sieg. Gegen den SSV Jahn Regensburg gab es vor 20 376 Zuschauern ein 1:1 (0:0). Christoph Daferner (73.) hatte die Hausherren in Führung gebracht. Kurz vor Abpfiff glich Andreas Albers (88.) aus. Nach nun 15 Zweitliga-Spielen ohne Sieg in Serie ist der Klassenverbleib für die Sachsen, die weiter Tabellen-16. sind, nur noch über die Relegation gegen den Drittliga-Dritten möglich. Anzeige

Nach den schwungvollen ersten Minuten - Dynamos Akto hatte die Latte getroffen - verlor das Spiel der Hausherren an Zielstrebigkeit. Couragiert war der Auftritt der Sachsen zwar immer noch, jedoch fehlte bei vielen Offensivaktionen die Zielstrebigkeit. Topstürmer Daferner wurde von der Hintermannschaft der Gäste weitgehend isoliert und kam dadurch nicht in gefährliche Abschlusspositionen. Dynamo versuchte es deshalb in der Folge häufig aus der Distanz – und verfehlte das Ziel dabei gleich mehrfach deutlich.

DURCHSCROLLEN: Die Stimmen zum Spiel Christoph Daferner (SG Dynamo Dresden): "Wir hätten das 2:0 nachlegen können. Ich glaube, dann wäre der Deckel drauf gewesen. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass wir hinten gut standen und das 1:0 über die Zeit bringen. Aber dann hat Regensburg eine Aktion gereicht, um noch das 1:1 zu machen. Das ist unfassbar bitter. Es ist auch gerade nicht leicht, Worte zu finden. Wir hätten es uns heute einfach verdient, dass wir das Spiel gewinnen. Es ist einfach unfassbar bitter, dass wir das heute nicht geschafft haben. Ich kann den Unmut und die Kritik auch verstehen, aber heute kann man der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen. Man merkt einfach den Rucksack, den wir aufhaben. Aber jetzt müssen wir uns einfach schütteln und in Karlsruhe endlich mal einen Sieg holen. ©