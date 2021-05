Das letzte Geisterspiel? Lok Leipzigs Public Viewing fällt aus

Leipzig. Auf gemeinsames Anfeuern müssen die Fans des 1. FC Lok Leipzig nun doch verzichten und gemäß der Corona-Schutzverordnung in Kleingruppen das Sachsenpokalfinale am Sonnabend gegen den Chemnitzer FC (MDR, 14:05 Uhr) schauen. Das angedachte Public Viewing im Bruno-Plache-Stadion musste verworfen werden - zu aufwendig und kompliziert sei eine Durchführung eines solchen Events in diesen Zeiten. Auch der Joseph Pub, dessen Betreiber Olaf Winkler Aufsichtsratsvorsitzender der Probstheidaer ist, wird die Partie nicht zeigen, da der Freisitz insbesondere mit Leinwand nicht genügend Platz biete. Eine blau-gelbe Pokalveranstaltung wird am Sonnabend trotzdem stattfinden.

Anzeige