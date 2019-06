Das Los "Holstein Kiel" löst beim FSV Salmrohr geteiltes Echo aus

Losfee Nia Künzer hat der KSV Holstein am Sonnabend bei der Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals den klassenniedrigsten Gegner beschert: Die Fußball-Weltmeisterin von 2003 zog für den Kieler Zweitligisten im Deutschen Fußball-Museum den FSV Salmrohr aus dem Topf und sorgte so für ein echtes Duell zwischen David und Goliath. Die erste Runde des DFB-Pokals ist vom 9. bis 12. August angesetzt.

In Salmrohr, das in der Saison 1986/87 ein Zweitliga-Gastspiel gab, sorgte das Los für ein geteiltes Echo. „Wir sind zufrieden mit dem Los. Wir nehmen jeden Gegner. Unser Highlight war der Gewinn des Rheinlandpokals. Nun wollen wir den Kielern ein guter Gastgeber sein“, sagte zum Beispiel Karl-Heinz Kieren, Zweiter Vorsitzender des FSV. Auch Trainer Lars Schäfer konnte mit dem Los "gut leben" und erklärte: „Kiel hat sich innerhalb von zwei Jahren nach dem Aufstieg schon einen Namen in der Zweiten Bundesliga gemacht“. Sein Routinier Christian Rauen zeigte sich dagegen enttäuscht. „Da wird sich die Zuschauerresonanz mit knapp über 1000 wohl sehr in Grenzen halten“ und Kapitän Michael Dingels fügte hinzu: „Dann schmeißen wir Holstein halt raus und bekommen in der zweiten Runde ein tolles Los.“

FSV-Coach Schäfer nimmt bereits am Dienstag an einem Workshop in Offenbach teil, um konkrete Instruktionen vom DFB bezüglich der Organisation und Austragung der ersten Runde im DFB-Pokal einzuholen. Besonders spannend: Schäfer ist ein früherer Teamkollege von Ex-Störche Coach Markus Anfang. Beide spielten in der Saison 2008/9 für die Eintracht Trier, weshalb der Salmtaler auf Insider-Informationen hofft: "Mal sehen, ob er mir was verraten will."