Das magische Dreieck: Dürfen RB Leipzigs Edel-Techniker Nkunku, Olmo und Forsberg gemeinsam ran?

Abhilfe durch Viererkette?

Nagt am Coach, an den Spielern und den klimatischen Bedingungen im Innenverhältnis Mannschaft/Trainer. Womit wird bei den Schutzbefohlenen von RB-Trainer Domenico Tedesco, 36, wären. Die Roten Bullen sind in der winterlichen Transferperiode nicht einkaufen gegangen, weil A: seit Pandemie-Beginn über 60 Millionen Euro nicht eingenommen wurden. Vor allem aber, weil B: der Kader beim Vize-Meister in jeder Hinsicht glänzend besetzt ist. Insbesondere nach der Rückkehr von kranken, verletzten oder reisenden Kräften.

Es gibt Hoffnung, dass in Kürze mehr Hochbegabte als zuletzt auflaufen. Eine Variante: Tedesco stellt schon gegen den 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr) von Dreier- bzw. Fünferkette auf eine Viererkette um. Das spart zwei Beine, die wiederum in der Abteilung „Denker und Lenker“ eingesetzt werden könnten. Über die aktuell wahrscheinlichere zweite Variante sprach Tedesco nach dem ehrenwerten 2:3 in der Münchner Allianz-Arena. Den Abpfiff hatten die Edel-Techniker Christopher Nkunku, Dani Olmo und Emil Forsberg (noch) nicht gemeinsam auf dem Rasen erlebt. Weil Forsberg für Olmo eingewechselt wurde. Aber: Mit Wiederbeginn hatte Olmo die defensivere Mittelfeld-Rolle von Kevin Kampl übernommen. Könnte zu einem neuen Stilmittel werden. Tedesco glaubt an das Gute im Defensivverhalten des spanischen Nationalspielers. „Ich habe die Fantasie, dass Dani die Position mit bekleiden kann. Das Geile daran ist, dass wir dann in diesem System Emil Forsberg und Dani Olmo zusammen auf dem Platz haben können. Es gibt Schlechteres.“