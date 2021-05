Das Meister-Zeugnis des FC Bayern: Lewandowski, Müller und Musiala überragen - Süle enttäuscht

250 Fans durften am Samstag in der Allianz Arena beim 5:2 zum Saisonabschluss gegen den FC Augsburg dabei sein – einerseits so wenige wie noch nie, andererseits 250 mehr als in der gesamten Corona-Saison bei einem Heimspiel des FC Bayern. Wenigstens etwas Atmosphäre beim Erreichen der 31. Meisterschaft der Vereinsgeschichte und bei der Übergabe der 30. Meisterschale seit Bundesliga-Gründung.

Anzeige