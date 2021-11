Das Morawietz-Vermächtnis: So geht es bei Wolfsburgs Sprint-Assen weiter

Wie geht's nach dem Tod von Werner Morawietz weiter? Der langjährige VfL-Leichtathletiktrainer und Mentor der Wolfsburger Sprintszene, Werner Morawietz, war im September im Alter von 78 Jahren verstorben. Er hat „einen Schatz“ hinterlassen, so Schwiegertochter Birgit Morawietz - Trainingspläne aus vielen Jahren, darunter auch aktuelle, die er bis zuletzt noch für seine Aktive ausgearbeitet hatte. Geballtes Wissen eines Ausnahmetrainers. "Und jetzt wollen wir in seinem Sinne beim VfL Wolfsburg weitermachen“, sagt sie. Das Erbe des Coaches verteilt sich künftig auf ein Übungsleiter-Trio – und für den Top-Läufer, Enkel Tobias Morawietz, sogar auf vier Säulen.

Tobias, der sich erst vor gut drei Jahren vom Fußball ab- und dem Sprint zugewandt hatte, hatte der Großvater in die deutsche Nachwuchsspitze geführt. Ihn noch bei der U20-WM im kommenden Sommer in Cali/Kolumbien laufen zu sehen, den Youngster in die männliche Elite zu führen, das war sein letztes sportliches Ziel gewesen, nachdem er Aktive wie Karin Janke und Sven Knipphals zu Olympiateilnahmen gebracht, Pernilla Kramer 2018 in die deutsche Spitze gelenkt und deutsche Top-Staffeln, unter anderem mit der Schwiegertochter, zu Spitzenleistungen gefördert hatte.

Beim letzten großen Auftritt des Enkels hatte Werner Morawietz schon nicht mehr dabei sein können, bald darauf nahm der Großvater dem Enkel das Versprechen ab, dass er weitermachen möge. Und Morawietz junior macht weiter. Im Frühjahr wartet das Abitur, inzwischen ist er wieder voll im Training. „Ich habe wieder richtig Bock“, sagt er.

Natürlich hatte es für das Top-Talent Anfragen von anderen Klubs gegeben. Auch Sven Knipphals, der am Stützpunktstandort in Leipzig als Chiropraktor arbeitet, wo mit Niels Giese und Olympia-Teilnehmer Deniz Almas zwei VfLer betreut werden, bot Unterstützung an. Doch Tobias Morawietz bleibt bodenständig, peilt in der Heimat ein duales Studium an, momentan geht sowieso die Schule vor, die Eltern fahren ihn mehrmals pro Woche zu den Stützpunkttrainings in Hannover. Im Auto kann er derweil auf dem Rücksitz lernen.