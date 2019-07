Das muss bei Hannover 96 besser werden: Fünf Erkenntnisse zum Start

96 in Stuttgart – das war aus Hannover-Sicht etwas Licht, mehr Schatten. Das 1:2 zum Auftakt ist trotzdem keine Katastrophe, aber es muss sich noch was tun für den Traum vom Wiederaufstieg. Wir fassen die 96-Erkenntnisse des Zweitliga-Starts zusammen und sagen, was noch besser werden muss.

Kreativität: Davon hat 96 viel zu wenig, da hilft wohl nur der Transfermarkt. Genki Haraguchi, der überraschend von Beginn an spielte, brachte kaum Impulse. Wieder mal. Der Japaner empfahl sich nicht für weitere Startelfeinsätze, bleibt trotz eigentlich hoher Qualität ein leeres 96-Versprechen. Linton Maina und Florent Muslija hatten über die Außen gute Momente, den nötigen Zug in den Sechzehner brachten aber auch sie nicht. 96 würde gut daran tun, in der Schaltzentrale noch nachzulegen. Das würde auch den guten Edgar Prib entlasten.

Kadertiefe: Ein neuer Kreativer würde bei der Kadertiefe helfen, auch sonst gibt’s Bedarf. Mit Verlaub: Wenn Miiko Albornoz und Julian Korb die letzten Wechselpatronen für einen offensiven Schlussspurt sind, stimmt was nicht. 96 will außerdem einen Innenverteidiger, beobachtet den Markt für Linksaußen. Das Problem: Es fehlt an Geld – noch. Walace steht vorm Abgang, könnte bis zu 8 Millionen Euro bringen. Wäre gut: Mit dieser Ablöse könnte Sportdirektor Jan Schlaudraff auf allen Planstellen nachlegen.