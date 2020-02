Das neue Sturm-Talent von Hannover 96: So tickt Simon Stehle

Besser hätte es für ihn nicht laufen können: 96-Nachwuchsstürmer Simon Stehle stand im 96-Spiel bei Greuther Fürth das erste Mal im Profikader der Roten und erzielte gleich sein erstes Profitor. Das 18-jährige Sturmtalent wurde in der 79. Minute eingewechselt, in der sechsten Minute der Nachspielzeit musste er nach einem ganzen starken 70-Meter-Solo von Linton Maina den Ball nur ins leere Tor schieben. Der Rest war grenzenloser Jubel. Doch wer ist dieser Simon Stehle überhaupt? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.

Stehle wurde im spanischen Vallodolid geboren, wuchs in Gran Canaria auf. In jüngster Jugend hatte es Simon Stehle in zwei spanischen Akademien versucht. Der Stürmer kehrte auf die Kanaren zu seiner Mutter (Kolumbianerin) und seinem Vater (Deutscher) zurück, weil das Klima in Spanien rau war. Stehle berichtete sogar von Diebstählen in der Kabine. Dann kam Hannover 96 rechtzeitig auf den schnellen Torjäger. Bei Steven Cherundolo ging in der U17 eine Türe auf, Stehle rannte hindurch.

14 Tore in 13 Spielen bei den A-Junioren Sein aktueller U19-Trainer Stephan Schmidt förderte dessen Torgefahr und empfahl den Profis, so schnell wie möglich heranzuführen an den Männerfußball. In der U19-Bundesliga erzielte Stehle in dieser Saison in 13 Einsätzen unglaubliche 14 Tore. Am Sonntagabend jubelte Schmidt vor dem Fernseher, als Stehle traf. Neben seiner Torgefahr ist Stehle pfeilschnell: Der Stürmer ist auf 0 auf 30 Metern (3,77 Sekunden) so schnell unterwegs wie Usain Bolt (3,78). Auch dem Fürther Chefscout Sergio Pinto war Stehle nicht unbekannt: „Ich kenne ihn schon lange“, sagte Ex-96-Profi Pinto nach dem Spiel. Nicht nur die Fürther hatten Stehle genau gescoutet.

