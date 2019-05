Ab geht die wilde Fahrt: Das passiert beim Hannover-96-Renntag auf der Neuen Bult

Die Galoppsaison nimmt richtig Fahrt auf. Nur neun Tage nach dem Saisonauftakt steigt am Mittwoch mit dem Hannover-96-Renntag die zweite Großveranstaltung auf der Neuen Bult – in mehrfacher Hinsicht. 93 Galopper in zehn Rennen sorgen für gut besetzte Felder. Das gilt vor allem für die jeweils mit 25 000 Euro dotierten Listenrennen um den Großen Preis von Hannover 96 (15.40 Uhr, 14 Pferde), zusätzlich attraktiv aufgrund der Viererwette mit Garantieauszahlung von 10 000 Euro, und den Großen Preis von Rossmann (16.50 Uhr, 13 Starter).

Zudem ist der 96-Renntag der Publikumsmagnet der Turfsaison in Langenhagen. In den vergangenen Jahren kamen mindestens 15 000 Besucher auf die Neue Bult, um die Fußballstars von 96 einmal außerhalb ihres Arbeitsplatzes in der HDI-Arena zu erleben. Wir geben eine Übersicht über das Programm und die Besonderheiten.