Debatte um Olympia wird hitziger: Wird Tokio zum "Epizentrum neuer Infektionen"?

"Das Risiko ist sehr hoch", sagt Haruka Sakamoto, "dass Tokyo 2020 ein Epizentrum neuer Infektionen wird." Rund 11.000 Athleten und Athletinnen werden im Sommer in die japanische Hauptstadt reisen , hinzu kommen Tausende Betreuer und Medienschaffende – die Paralympischen Spiele danach nicht mitgezählt. Dies grenze an Irrsinn, findet die Gesundheitsexpertin der Tokioter Keio Universität. Die Diskussion, ob Tokio die Spiele austragen sollte, ist hitziger geworden. Längst sind es nicht mehr nur Meinungsumfragen, die die Debatte anfeuern. Auch Gesundheitsexperten beziehen Stellung. "Wenn jetzt alles gecancelt wird, bleibt ein großer Schuldenberg. Und für all die Athleten würde der größte Traum zerplatzen", sagt Sakamoto. "Aber aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit sollten die Spiele abgesagt werden."

Gesundheitsexpertin befürchtet: Olympia könnte zum Systemkollaps in Tokio führen

Zugleich spricht immer mehr für eine Kehrtwende. An diesem Montag sollte IOC-Präsident Thomas Bach für letzte Besprechungen nach Japan kommen. Kurzerhand aber wurde der Besuch auf Juni verschoben. Schließlich herrscht in Tokio und drei weiteren Metropolregionen der Ausnahmezustand. Zwar ist Japan mit rund 630 000 Infektions- und 11 000 Todesfällen noch relativ milde vom Virus betroffen. Das Gesundheitssystem ist dennoch an seinen Grenzen. "Es gibt kritische Engpässe an Krankenhausbetten", sagte Premier Suga dieser Tage vor der Corona-Taskforce, als er die Fortsetzung der Einschränkungen begründete.