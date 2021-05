Sachsenpokalfinale live im SPORTBUZZER-Radio: 1. FC Lok Leipzig gegen Chemnitzer FC

Allerdings haben die Himmelblauen den blau-gelben Leipzigern in punkto Sachsenpokalsiege einiges voraus. Sie konnten die Trophäe schon elf Mal gewinnen. In der Saison 2016/2017 wurde Lok Leipzig im Finale im Bruno-Plache-Stadion mit 2:1 bezwungen. Im letzten Jahr hatten die Chemnitzer den gastgebenden FC Eilenburg ebenfalls mit 2:1 geschlagen. Sie sind sowohl sächsischer Rekordpokalsieger als auch Titelverteidiger. Das vergangene Finale im August 2020 hatten 1000 Fußballfans vor Ort erleben dürfen. Doch das aktuelle Endspiel in der Sportschule „Egidius Braun“ findet ohne Zuschauer statt.

Wer schlussendlich „We are the Champions, no time for losers” singen wird, die Männer von Lok Leipzig oder dem Chemnitzer FC, das können die Fußballfans durch das SPORTBUZZER-Radio erfahren. Wir übertragen das ganze Geschehen am Sonnabend ab 14.05 Uhr live. Zum Starten der Sendung brauchen die Interessenten bloß den oben eingebauten Player anklicken. Es kommentiert Lutz Walter von der Leutzscher Welle. Es wird sicherlich sehr spannend. Denn der ermittelte Landespokalsieger nimmt im August am DFB-Pokal teil. Obendrein würde das sechsstellige Fernsehgeld, das die Teilnehmer in der ersten Runde des bundesweiten Wettbewerbs erhalten, für die Planung der kommenden Saison willkommen sein.