Kampfansage von Union-Keeper Karius: "Ich will zeigen, dass ich ein richtig guter Bundesliga-Torwart bin"

Knapp 20 Minuten dauerte der erste öffentliche Auftritt von Loris Karius bei Union Berlin . Die Hände hatte er in den Taschen seiner langen schwarzen Trainingsjacke verborgen, der Blick auf die vielen Reporter war klar, ebenso seine Botschaft. "Ich will zeigen, dass ich ein richtig guter Bundesliga-Torwart bin", sagte der 27-jährige Fußballprofi.

Er habe sich durchaus auch einen Verbleib beim englischen Meister in Liverpool vorstellen können. Schließlich hätte es, so Karius, auch als Nummer zwei genug Einsatzmöglichkeiten gegeben, etwa in den Pokalwettbewerben. Trotzdem sei am Ende der Entschluss gereift, den von Trainer Jürgen Klopp trainierten Club zu verlassen, "um doch regelmäßig spielen zu können". Karius weiter: "Ich habe in Liverpool keine Perspektive mehr gesehen."